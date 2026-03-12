Ancora trafficanti di esseri umani | fermato con quattro migranti in auto arrestato sessantenne

Nella mattinata di ieri, la polizia slovena ha arrestato un uomo di 60 anni, di origine ucraina, alla guida di un’auto immatricolata in Polonia. Con lui erano presenti quattro migranti. L’arresto è avvenuto lungo la rotta balcanica, nelle vicinanze di Trieste, e rappresenta un’altra operazione contro il traffico di esseri umani in questa zona.

Ennesimo arresto di trafficanti di esseri umani lungo la rotta balcanica alle spalle di Trieste. Nella tarda mattinata di ieri 11 marzo la polizia slovena ha fermato un ucraino di 60 anni mentre si trovava alla guida di una autovettura immatricolata in Polonia a bordo della quale, come comunicato dalla questura di Capodistria, sono stati trovati quattro cittadini cinesi entrati in Slovenia in maniera illegale. Il caso di ieri è solamente l'ultimo, in ordine di tempo, che coinvolge passeur ucraini e migranti di nazionalità cinese. TriestePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Azzerava il contachilometri, poi rivendeva le auto in regione: sequestro da un milione e mezzo per l'imprenditore romano 🔗 Leggi su Triesteprima.it Articoli correlati Ancora trafficanti ucraini sulla rotta balcanica: fermato sessantenne, è residente in GermaniaL'uomo ha scaricato quattro persone di nazionalità turca nei pressi del villaggio di Crnotice, a sette chilometri dal confine italiano. Ancora trafficanti lungo la rotta balcanica: fermato un quarantacinquenne, trasportava cinque migrantiI fatti sono avvenuti nella zona di Materija, in Slovenia, nel primo pomeriggio di ieri 4 marzo. Contenuti e approfondimenti su Ancora trafficanti di esseri umani... Temi più discussi: Ancora trafficanti lungo la rotta balcanica: fermato un quarantacinquenne, trasportava cinque migranti; Arrestato in Sicilia trafficante: gestiva migranti tra Pakistan, Libia ed Europa; Traffico di persone lungo la Rotta balcanica: smantellata maxi rete criminale; Ricercato per traffico di esseri umani in Pakistan, arrestato a Caltanissetta. Ancora trafficanti di esseri umani: fermato con quattro migranti in auto, arrestato sessantenneI fatti sono avvenuti in Slovenia, nella zona di Susak, nella tarda mattinata di ieri. Quello di ieri è solamente l'ultimo episodio, in ordine di tempo, che riguarda passeur ucraini che trasportano ri ... triesteprima.it Ancora trafficanti lungo la rotta balcanica: fermato un quarantacinquenne, trasportava cinque migrantiI fatti sono avvenuti nella zona di Materija, in Slovenia, nel primo pomeriggio di ieri 4 marzo. La posizione del conducente della Toyota è al vaglio della questura di Capodistria ... triesteprima.it - "Pedofili e trafficanti rapiscono i bimbi" - Ma era tutto falso. E alla fine l'assessore si dimette. #veneto #social #fakenews - facebook.com facebook