Migranti assegnato porto di La Spezia a Emergency | A tre giorni di navigazione a bordo anche 17 minori

La nave Life Support di Emergency, con 71 migranti a bordo, si trova in mare in attesa di approdare a La Spezia, porto assegnato per lo sbarco. La traversata durerà circa tre giorni e a bordo ci sono anche 17 minori. La decisione di destinare il porto ligure è stata comunicata nelle ultime ore, mentre la nave prosegue la propria navigazione verso la destinazione stabilita.

La nave Life Support di Emergency, con 71 migranti a bordo, deve affrontare 3 giorni di navigazione per sbarcare le persone in un porto sicuro, in questo caso La Spezia. L'Ong: "Decisione che porta la Life Support lontano dall'area operativa del Mediterraneo centrale, dove la presenza di navi della flotta civile è quanto mai necessaria". 🔗 Leggi su Fanpage.it Migranti, la Ocean Viking in arrivo al porto di Livorno: a bordo 97 persone tra cui 14 minoriÈ attesa tra circa tre giorni nel porto di Livorno la nave umanitaria Ocean Viking, a cui le autorità italiane hanno assegnato lo scalo cittadino... Migranti, la Ocean Viking in arrivo al porto di Livorno: a bordo 147 persone tra cui 14 minoriÈ attesa tra circa tre giorni nel porto di Livorno la nave umanitaria Ocean Viking, a cui le autorità italiane hanno assegnato lo scalo cittadino... Temi più discussi: Porto Empedocle assegnato come destinazione ai migranti della piattaforma; Nell’Agrigentino il porto sicuro per Sea Watch, la Ong: Troppo lontano, profughi esausti; Lampedusa, sbarco d’emergenza per l’Aurora Sar: Niente carburante per Porto Empedocle; Sea Watch, 44 profughi sbarcati a Lampedusa. Migranti, assegnato porto di La Spezia a Emergency: A tre giorni di navigazione, a bordo anche 17 minoriLa nave Life Support di Emergency, con 71 migranti a bordo, deve affrontare 3 giorni di navigazione per sbarcare le persone in un porto sicuro, in questo ... fanpage.it Migranti salvati dalla nave Sea Watch fatti sbarcare a LampedusaLe autorità italiane hanno assegnato come porto di sbarco Porto Empedocle alla nave della Sea Watch che ha soccorso ieri 44 migranti recuperati dalla piattaforma abbandonata Didon, che si trova tra la ... livesicilia.it Rafforzare la tutela della salute psico-fisica delle persone migranti, con particolare attenzione ai migranti forzati e ai minori stranieri non accompagnati (MSNA), attraverso modelli integrati e culturalmente informati. Leggi la news integrale - facebook.com facebook Europol, otto arresti per traffico di migranti dal Vietnam all'Europa x.com