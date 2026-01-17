Dormi poco o male? Con lo yoga migliori il sonno e ti senti in forma

Se hai difficoltà a dormire o il sonno non è riposante, lo yoga può rappresentare una soluzione naturale e efficace. Attraverso posizioni semplici e rilassanti, una yoga teacher ti guiderà verso il rilassamento profondo, favorendo un sonno più tranquillo e rigenerante. Praticare regolarmente può aiutarti a sentirti più in forma e a migliorare la qualità del riposo notturno, senza ricorrere a rimedi esterni.

Avere un sonno regolare e di qualità sembra che sia un privilegio per pochi. A dirlo è il Global Sleep Survey 2025, condotto su 30mila persone in 12 Paesi e pubblicato sulla rivista GlobalNewsWire. Secondo lo studio una persona su tre dorme in modo regolare meno di quattro notti alla settimana. E i dati ci dicono quanto la mancanza di sonno abbia un impatto sulla salute e sul benessere psicofisico: il 51% ha dichiarato di provare sonnolenza durante la giornata, il 48% ha provato sentimenti negativi al risveglio, il 36% è stato più irritabile, il 32% ha accusato mal di testa mattutini e il 31% ha avuto difficoltà di concentrazione.

