Microchirurgia oculare in diretta | grande successo per Bergoftalmologica 2026

Si è conclusa con successo la nona edizione di Bergoftalmologica, evento dedicato alla microchirurgia oculare. Durante l’evento, sono state presentate diverse procedure eseguite in diretta, attirando l’attenzione di professionisti del settore. Sono stati affrontati vari temi riguardanti tecniche innovative e strumenti utilizzati nel campo dell’oftalmologia. La manifestazione ha coinvolto numerosi specialisti provenienti da diverse regioni.

Si è conclusa con grande successo la 9ª edizione di Bergoftalmologica, l’evento dedicato alla microchirurgia oculare e alle moderne lenti intraoculari ad alta tecnologia, che ha registrato un’ampia partecipazione di specialisti provenienti da tutta Italia e un elevato apprezzamento per i contenuti scientifici proposti. Tra i momenti più significativi del congresso, particolare rilievo hanno avuto le sessioni di live surgery in collegamento diretto con le sale operatorie del Policlinico San Marco di Zingonia, che ha suscitato grande interesse e coinvolgimento da parte del pubblico. Gli interventi in diretta hanno permesso ai partecipanti di assistere in tempo reale a procedure complesse, interagendo con chirurghi e moderatori e approfondendo le scelte cliniche e tecniche adottate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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