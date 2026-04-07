Microchirurgia oculare in diretta | a Bergamo la chirurgia del futuro

A Bergamo si è tenuta una sessione di microchirurgia oculare in diretta, durante la quale specialisti hanno eseguito interventi di chirurgia oftalmica utilizzando tecniche all'avanguardia. L'evento, parte della 9ª edizione di un corso dedicato, ha permesso di osservare le procedure in tempo reale, offrendo un'opportunità di formazione e confronto tra professionisti del settore. La manifestazione si è svolta presso una struttura ospedaliera della città.

La chirurgia oftalmica più avanzata in diretta, in tempo reale, da Bergamo. In occasione della 9ª edizione di Bergoftalmologica, l’evento dedicato alla microchirurgia oculare e alle moderne lenti intraoculari ad alta tecnologia, uno dei momenti di maggiore interesse scientifico sarà rappresentato dalla sessione di live surgery in collegamento diretto con le sale operatorie del Policlinico San Marco di Zingonia. L’edizione 2026 del Congresso in particolare sarà dedicata all’intervento di cataratta con un ampio excursus sulle chirurgie associabili, a dimostrazione delle possibilità terapeutiche offerte dalle strumentazioni sempre meno invasive e sempre più performanti oggi disponibili, e sul supporto dell’ intelligenza artificiale per interventi sempre più customizzati e personalizzati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it La Fratta potenzia l’attività di chirurgia ortopedica grazie al nuovo centro di chirurgia artroscopica e chirurgia dello sportArezzo, 20 gennaio 2026 – Un Centro di riferimento per la Chirurgia artroscopica e la Chirurgia dello sport nasce all’ospedale di Santa Margherita... Svolta nella chirurgia del colon, a Bergamo le prime resezioni al mondo senza punti di sutura e graffeBergamo, 23 febbraio 2026 - Svolta nella chirurgia del colon: il Policlinico San Marco di Zingonia (Bergamo), ospedale polispecialistico del Gruppo...