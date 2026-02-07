Sanremo 2026 | Michele Bravi torna con Prima o poi un brano sulla fine degli amori e una nuova maturità emotiva

Michele Bravi torna a Sanremo con una canzone che parla di fine degli amori e di crescita personale. Dopo qualche anno di silenzio, il cantante si riscopre più maturo e pronto a condividere un nuovo capitolo della sua musica. La sua partecipazione al festival promette di portare emozioni genuine e un sound rinnovato, che segna una svolta rispetto alle sue precedenti apparizioni.

Michele Bravi tornerà sul palco del Festival di Sanremo 2026, questa volta con un approccio emotivo profondamente rinnovato, come ha dichiarato in un'intervista recente. Il cantante, reduce da un percorso di crescita personale e artistica, si presenta all'Ariston con il brano "Prima o poi", una riflessione sulla fine di una storia d'amore, intrisa di malinconia e un pizzico di cinismo, e con una serenità che in passato gli faceva difetto. La sua partecipazione, che segna un ritorno dopo un'esperienza precedente segnata dall'ansia e dall'insicurezza, si preannuncia come un momento di grande intensità, non solo per la qualità del brano ma anche per la maturità con cui Bravi affronta la competizione.

