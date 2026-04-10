Durante la notte, un’operazione congiunta tra Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato ha coinvolto le aree di Masseria Cardone e Piazza Madonna dell’Arco nel quartiere Miano di Napoli. Sono state emesse circa 50 sanzioni e sequestrati diversi veicoli a due ruote. L’intervento ha riguardato principalmente la repressione di infrazioni legate alla circolazione e alla presenza di mezzi non autorizzati.

Un’operazione congiunta tra Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato ha colpito durante la notte le zone di Masseria Cardone e Piazza Madonna dell’Arco, nel quartiere Miano di Napoli. L’intervento è stato attivato in risposta alle numerose segnalazioni dei residenti, ormai stremati dalle continue irregolarità legate alla circolazione di mezzi a due ruote che compromettono la vivibilità del territorio. Bilancio dei controlli e sicurezza stradale a rischio. Le forze dell’ordine hanno condotto un monitoraggio capillare che ha portato al controllo di 40 veicoli, sfociando in 50 sanzioni amministrative. La pressione sulle violazioni è stata alta: sono stati infatti registrati 10 sequestri amministrativi e 9 fermi di persone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miano, blitz notturno a Miano: 50 sanzioni e sequestri tra i due ruote

Operazione interforze a Miano, sequestri e sanzioni tra Masseria Cardone e Piazza Madonna dell’ArcoTempo di lettura: < 1 minuto Nella scorsa notte, il personale della Polizia Locale di Napoli, in sinergia con i militari dell’Arma dei Carabinieri e...

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