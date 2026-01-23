Quando morirò… Le tristi parole dell’ospite famosa in studio e Caterina Balivo crolla in lacrime

Durante una puntata di “Quando morirò…”, le parole di un’ospite hanno toccato profondamente Caterina Balivo, che si è commossa fino alle lacrime. La conduttrice, nota per la sua compostezza, ha mostrato un lato più vulnerabile di fronte a un tema delicato. Questo momento ha suscitato riflessioni sul valore della sensibilità e dell’emotività in un contesto televisivo, senza ricorrere a effetti teatrali o sensazionalismi.

Caterina Balivo non è solita portare in studio momenti costruiti per commuovere o spingere ospiti e pubblico verso lacrime facili. La sua conduzione, da sempre, si muove su un equilibrio fatto di ascolto, ritmo e leggerezza. Eppure, nella puntata di oggi 23 gennaio 2026 de La volta buona, qualcosa si è incrinato. A emozionarsi fino alle lacrime non è stato un ospite, ma la stessa conduttrice, sorpresa da un tema che evidentemente, in questo periodo della sua vita, la tocca in modo profondo. Il punto di partenza è stato il ricordo di Tony Dallara, una figura con cui Caterina Balivo aveva condiviso affetti e momenti personali.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: “Farò come le gemelle Kessler”. La volta buona, annuncio choc dell’ospite famosa: Caterina Balivo e pubblico gelati

Leggi anche: “Non riesco proprio a farcela”. Clizia Incorvaia crolla in lacrime nello studio di Balivo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Il clown triste che rideva per non morire e piangeva per ricordarci che era umano.

SudDisorder. Sud Disorder · Tra Due Mari. C’è sempre il mare L’essere umano è sempre diviso tra due ultime possibilità Sorridere o piangere Amare o odiare Vivere o morire E le tristi notizie di questi giorni ci ricordano ancora una volta l’inevitabile dover sceg - facebook.com facebook

"Tu, bella e triste tu mi dicesti quanto ti lasciai non si può morire dentro e morendo me ne andai ora sono qui dopo un anno l'ho capito che non si può morire dentro e morivo senza te". Oggi nel 2012 moriva #GiancarloBigazzi. Era nato il #5settembre del 1940. x.com