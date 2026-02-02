Mi ha solo detto che aveva un dolore… Maria Rita Parsi il racconto dell’ospite vip da Caterina Balivo

La conduttrice Caterina Balivo fatica a nascondere l’emozione mentre presenta la puntata del 2 febbraio 2026 di “La volta buona”. L’ospite vip, Maria Rita Parsi, si apre a fatica, parlando di un dolore che le ha lasciato un segno profondo. La morte della professoressa resta un argomento ancora troppo difficile da affrontare pubblicamente.

Caterina Balivo non riesce a parlare subito della morte della professoressa Maria Rita Parsi. L’addio è troppo doloroso e non è così che si apre la puntata del 2 febbraio 2026 de La volta buona. La conduttrice sceglie di attendere, di iniziare il programma come previsto, intervistando gli ospiti seduti accanto a lei sul divano. Cerca di mantenere il controllo, di non lasciarsi andare alle lacrime, ma il pensiero torna costantemente a Maria Rita Parsi, una presenza che ha segnato profondamente la sua vita personale e professionale. Nel corso della trasmissione, Caterina Balivo riesce solo ad accennare a un concetto che racchiude tutto il suo dolore.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Vladimir Luxuria si commuove ricordando Maria Rita Parsi, scomparsa a 78 anni.

È morta a 78 anni Maria Rita Parsi, una delle psicologhe più note in Italia.

