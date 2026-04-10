Mezzo secolo di Abitcoop una mostra inaugura le celebrazioni per il cinquantenario

Venerdì 10 aprile alle 18 si terrà l'inaugurazione di una mostra presso la sede di Abitcoop a Modena, in via Nonantolana 520. L'evento dà il via alle celebrazioni per i cinquant'anni della Cooperativa di abitazione, fondata nel 1976. La mostra è parte delle iniziative che ricordano il mezzo secolo di attività e presenza nel territorio.

Si aprirà ufficialmente venerdì 10 aprile alle 18, presso la sede di Abitcoop in via Nonantolana 520 a Modena, il programma delle celebrazioni per i 50 anni della Cooperativa di abitazione, fondata nel 1976.L'evento inaugurale della mostra "I colori dell’arte nei luoghi di lavoro", a cui. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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