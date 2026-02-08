Gualdo Tadino e S Francesco Una mostra apre le celebrazioni
L’amministrazione di Gualdo Tadino apre le celebrazioni per l’ottavo centenario di Francesco. Una mostra intitolata “Francesco, il cammino di Gualdo” sarà il punto di partenza, con l’obiettivo di unire spiritualità e promozione turistica. La città vuole posizionarsi come meta di riferimento per il turismo religioso e culturale, usando strumenti innovativi e collaborazioni locali. La mostra segna l’inizio di una serie di eventi pensati per valorizzare il patrimonio storico e spirituale di Gualdo Tadino.
GUALDO TADINO – “Francesco, il cammino di Gualdo“, il progetto promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con un’ampia rete di partner, proporrà nell’anno dell’ottavo centenario momenti celebrativi con valenza spirituale e con "la chiara volontà di valorizzazione turistica, volta a posizionare la città come meta d’eccellenza per il turismo religioso e culturale attraverso strumenti di promozione moderni e sinergie territoriali". Si inizia venerdì prossimo nella monumentale chiesa di San Francesco, con l’inaugurazione della mostra fotografica “Gualdo Tadino: luci sulla città“ di Daniele Amoni (nella foto), una griffe gualdese a livello storico e fotografico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
