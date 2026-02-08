Gualdo Tadino e S Francesco Una mostra apre le celebrazioni

L’amministrazione di Gualdo Tadino apre le celebrazioni per l’ottavo centenario di Francesco. Una mostra intitolata “Francesco, il cammino di Gualdo” sarà il punto di partenza, con l’obiettivo di unire spiritualità e promozione turistica. La città vuole posizionarsi come meta di riferimento per il turismo religioso e culturale, usando strumenti innovativi e collaborazioni locali. La mostra segna l’inizio di una serie di eventi pensati per valorizzare il patrimonio storico e spirituale di Gualdo Tadino.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.