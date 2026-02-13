Piero Sarti di Vernio espone le sue fotografie che ritraggono mezzo secolo di matrimoni, catturando momenti di festa e intimità tra sposi in abiti eleganti.

Sorridono nei loro abiti della festa, in posa in mezzo ai paesaggi più belli di Vernio, sfoggiano veli e cappelli, pizzi e sete, lunghi strascichi e scollature, un mondo di spose che il fotografo di Vernio Piero Sarti ha saputo raccontare per oltre cinquant’anni con il suo obiettivo e la sua sensibilità e passione. E’ la mostra che sarà inaugurata domenica nella galleria del Palazzo comunale, un omaggio alle spose e a chi le ha immortalate, un tuffo nei ricordi, nella storia della comunità. L’allestimento ha per titolo Scatti d’amore e si compone di oltre 80 fotografie che ricostruiscono un percorso per immagini delle nozze dagli anni ’70 ad oggi, un percorso che sarà arricchito da alcuni abiti d’epoca, gentilmente prestati per l’occasione dalle proprietarie che li hanno gelosamente conservati per decenni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scatti d’amore in mostra. Nelle foto di Piero Sarti mezzo secolo di matrimoni

