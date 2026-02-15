Carnevale in Emilia-Romagna | sfilate carri allegorici e festa tra tradizione e sapori locali per migliaia di persone

Il Carnevale ha portato festa e allegria in Emilia-Romagna, attirando migliaia di persone nelle piazze. Le sfilate di carri allegorici e le tradizioni locali hanno animato le vie di Castelnovo Sotto, Sant’Ilario d’Enza, Ramiseto e Correggio. La manifestazione ha coinvolto grandi e bambini, che hanno partecipato con entusiasmo alle maschere e ai giochi. Un evento che unisce divertimento e gusto, con specialità culinarie tipiche offerte lungo il percorso.

Il Carnevale infiamma le piazze dell'Emilia-Romagna: una festa tra tradizione e sicurezza. Una ventata di allegria e colore ha attraversato oggi l'Emilia-Romagna, con il Carnevale che ha animato piazze e vie da Castelnovo Sotto a Sant'Ilario d'Enza, passando per Ramiseto e Correggio. Migliaia di persone hanno partecipato a sfilate, eventi e spettacoli, celebrando una tradizione secolare che unisce comunità e valorizza il territorio. Castelnovo Sotto: la sfilata dei carri e l'attesa per il gonfalone. Il cuore pulsante delle celebrazioni si è concentrato a Castelnovo Sotto, dove dalle 14:30 si è svolta la terza sfilata dei grandi carri allegorici.