Meteo colpo di coda invernale anche a Reggio Calabria | tornano piogge e aria fredda artica

Le previsioni di Francesco Nucera di 3bmeteo. Martedì tempo ancora instabile, mercoledì sarà invece una giornata di bel tempo mentre da giovedì cambierà tutto Si è aperta una nuova settimana dinamica in Calabria. Le condizioni di instabilità che stanno interessando la regione tenderanno a smorzarsi nella giornata di martedì, che sarà una giornata con maggiori spazi soleggiati e tempo più asciutto. Tuttavia, per Francesco Nucera di 3bmeteo, addensamenti nuvolosi a evoluzione diurna saranno ancora presenti sui rilievi, con qualche locale sconfinamento verso le coste. Le temperature guadagneranno qualche grado nei valori massimi, con punte fino a 16-17 gradi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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