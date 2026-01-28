Piogge intense e temporali su Napoli e Campania prorogata l' allerta meteo
La pioggia intensa e i temporali non si fermano in Campania. Le autorità hanno prorogato l’allerta meteo gialla su tutta la regione, con piogge e venti forti che continuano a preoccupare. Le strade si allagano, le scuole chiudono e le squadre di emergenza sono già in azione per gestire le situazioni più critiche.
La perturbazione in atto sta portando precipitazioni che, al momento, si stanno rivelando particolarmente intense a scala locale Sono in vigore sull’intero territorio regionale una allerta meteo di livello “giallo” per piogge e temporali e una allerta per vento forte e mare agitato. La perturbazione in atto sta portando precipitazioni che, al momento, si stanno rivelando particolarmente intense a scala locale. Non ci sono, ad ora, situazioni che abbiano richiesto l’intervento della Protezione civile regionale. La situazione è costantemente monitorata. L’allerta riguarda piogge e temporali che a scala locale, soprattutto fino alla tarda mattinata di giovedì, potrebbero ancora rivelarsi intense, ma anche la possibilità di fenomeni come frane, smottamenti e caduta massi che si potrebbero verificare nonostante l’assenza di nuove precipitazioni per il ‘rischio residuo’ dovuto alle piogge di queste ore.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Piogge e temporali, allerta meteo in Campania prorogata fino alla sera
La Protezione Civile ha prorogato l’allerta meteo in Campania fino alle 18 di oggi, con livello giallo.
Allerta meteo per temporali, le previsioni: "Possibili danni per piogge intense”
