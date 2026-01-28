Piogge intense e temporali su Napoli e Campania prorogata l' allerta meteo

La pioggia intensa e i temporali non si fermano in Campania. Le autorità hanno prorogato l’allerta meteo gialla su tutta la regione, con piogge e venti forti che continuano a preoccupare. Le strade si allagano, le scuole chiudono e le squadre di emergenza sono già in azione per gestire le situazioni più critiche.

La perturbazione in atto sta portando precipitazioni che, al momento, si stanno rivelando particolarmente intense a scala locale Sono in vigore sull’intero territorio regionale una allerta meteo di livello “giallo” per piogge e temporali e una allerta per vento forte e mare agitato. La perturbazione in atto sta portando precipitazioni che, al momento, si stanno rivelando particolarmente intense a scala locale. Non ci sono, ad ora, situazioni che abbiano richiesto l’intervento della Protezione civile regionale. La situazione è costantemente monitorata. L’allerta riguarda piogge e temporali che a scala locale, soprattutto fino alla tarda mattinata di giovedì, potrebbero ancora rivelarsi intense, ma anche la possibilità di fenomeni come frane, smottamenti e caduta massi che si potrebbero verificare nonostante l’assenza di nuove precipitazioni per il ‘rischio residuo’ dovuto alle piogge di queste ore.🔗 Leggi su Napolitoday.it

La Protezione Civile ha prorogato l’allerta meteo in Campania fino alle 18 di oggi, con livello giallo.

