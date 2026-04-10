Dopo settimane di piogge e condizioni instabili, il clima in Italia sta cambiando improvvisamente. Le previsioni indicano un miglioramento delle temperature e un netto calo dell’umidità, segnando la fine del periodo più caldo. Gli esperti meteo prevedono un cambiamento che interesserà diverse regioni, con giornate più serene e meno precipitazioni rispetto ai mesi precedenti.

Dopo settimane segnate da piogge diffuse e instabilità, l’Italia sta vivendo un’improvvisa fase climatica completamente diversa. Le temperature sono salite rapidamente, regalando giornate dal sapore quasi estivo in diverse regioni. Un cambiamento netto che ha colto molti di sorpresa e che, secondo gli esperti, non durerà ancora a lungo. Secondo le analisi di Michele Conenna, tra i più giovani esperti di clima in Italia, la situazione attuale è caratterizzata da una stabilità atmosferica anomala per il periodo. A partire da venerdì 10 aprile, il clima si presenta soleggiato soprattutto al Centro-Sud, con temperature comprese tra i 23 e i 25 gradi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Meteo, quando finisce il caldo: le previsioni dell’esperto

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