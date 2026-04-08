Meteo Napoli sole e temperature in salita | le previsioni

Secondo le previsioni meteo, oggi a Napoli si prevede una giornata con poche nuvole e temperature che raggiungeranno i 19 gradi nel pomeriggio. Per domani, il cielo dovrebbe rimanere sereno, senza nuvolosità significativa. Le temperature continueranno a salire, contribuendo a condizioni climatiche miti nella città.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, oggi poco nuvoloso con punte di 19 gradi nel pomeriggio, domani sereno. Venti deboli da Sud, qualità dell'aria mediocre in entrambe le giornate. Meteo Napoli Tempo stabile sul capoluogo campano in questi giorni di metà aprile. Secondo le previsioni di ilmeteo.it, sia oggi, mercoledì 8 aprile, che domani, giovedì 9 aprile, Napoli godrà di condizioni atmosferiche sostanzialmente serene, con qualche presenza nuvolosa ma senza precipitazioni all'orizzonte. La giornata di oggi si apre con un cielo poco nuvoloso che accompagnerà la città sia nelle ore mattutine che nel corso del pomeriggio, per poi lasciare spazio a una serata priva di nubi. 🔗 Leggi su 2anews.it

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