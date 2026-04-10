Negli ultimi tempi, si è parlato molto di un possibile adattamento cinematografico di Metal Gear Solid, un videogioco molto popolare. Sony ha annunciato di aver scelto i registi di Final Destination per dirigere il film. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati, considerando il percorso di questi registi nel genere horror e il loro coinvolgimento in un progetto così atteso. Al momento, però, non ci sono ulteriori dettagli sulla produzione o sulla data di uscita.

Il mondo dei cinecomic e degli adattamenti videoludici è in continua espansione, ma un nome è rimasto a lungo nell’ombra nonostante il suo potenziale cinematografico: Metal Gear Solid. Dopo anni di speculazioni e falsi allarmi, sembra che il progetto per portare Solid Snake sul grande schermo stia finalmente subendo un’accelerazione decisiva. Nuovi registi per l’adattamento di Metal Gear Solid. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Sony ha ufficialmente incaricato Zach Lipovsky e Adam B. Stein di dirigere il film di Metal Gear Solid. Il duo, reduce dal successo commerciale di Final Destination: Bloodlines, ha firmato un accordo di prelazione con lo studio, mettendo l’iconico franchise di Hideo Kojima in cima alla loro lista di priorità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Metal Gear Solid: Sony sceglie i registi di Final Destination per il film

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