Venom in live-animation da Sony | i registi di Final Destination Bloodlines al comando!

Sony Pictures annuncia un nuovo film di Venom in live-animation, diretto dai registi di Final Destination Bloodlines. La decisione nasce dall'interesse di portare il celebre simbionte in una veste più realistica, combinando effetti speciali avanzati e un’animazione dettagliata. La produzione coinvolge un team di esperti di effetti visivi, pronti a creare scene intense e coinvolgenti. La data di uscita è ancora da definire, mentre le riprese saranno girate tra Hollywood e studi europei.

Sony Pictures sta preparando un nuovo capitolo per il suo universo Venom, ma stavolta in versione live-animation. Secondo Deadline, Zach Lipovsky e Adam B. Stein – freschi del successo di Final Destination: Bloodlines (oltre 317 milioni worldwide nel 2025, capitolo più incassato e apprezzato della saga horror) – sono in trattative per dirigere il film. Il progetto è ancora in fase iniziale: nessuna trama rivelata, nessun sceneggiatore attaccato, ma Sony Pictures Animation sta aprendo una writers' room per sviluppare idee. Tra i producer tornano Amy Pascal, Avi Arad e Matt Tolmach, già coinvolti nei live-action Venom con Tom Hardy, quest'ultimo anche dovrebbe avere un ruolo (forse produttore, forse voce di Eddie BrockVenom in una nuova iterazione).