Nella serata di ieri, sulla statale 113 ad Acquedolci, si è verificato un grave incidente tra due auto. Nell’impatto due persone hanno perso la vita, mentre altre due sono state ferite e trasportate in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro tra due auto nella notte. Grave incidente stradale nella serata di ieri ad Acquedolci, nel Messinese, dove due persone hanno perso la vita e altre due sono rimaste ferite in seguito a uno scontro tra veicoli avvenuto lungo la strada statale 113. Le vittime e i feriti. Nell’impatto sono deceduti Giuseppe Criscì, 54 anni, e Domenico Gerbino, 25 anni. A bordo della stessa auto viaggiava anche una giovane di 20 anni, figlia del 54enne e fidanzata del 25enne, che è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Sant’Agata Militello. Dinamica dell’incidente e soccorsi. Le vittime e la ragazza si trovavano su una Volkswagen Golf guidata da Gerbino, che si è scontrata con un’altra Volkswagen. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Messina, tragico incidente sulla statale 113 ad Acquedolci: due morti e due feriti

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