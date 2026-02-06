La crisi è servita a Palazzo di Città il campo largo si restringe | Amministrazione al capolinea

La crisi a Palazzo di Città si fa sentire, con il campo largo che si restringe sempre di più. Le tensioni aumentano e sembra che l’amministrazione sia arrivata al capolinea. Basta contare fino a sei, e i rappresentanti che ancora sostengono il progetto sono pochi. La situazione è ormai chiara: i numeri non mentono e indicano un progressivo allontanamento dal supporto compatto di prima.

Si presentano solo sei consiglieri nei banchi della maggioranza in Consiglio comunale. Il centrodestra invoca le dimissioni Non serve prendere in mano il pallottoliere. Basta contare fino a sei. I numeri stanno in poco più del palmo di una mano. La crisi è servita a Palazzo di Città. Il movimento ‘Con’ al completo – il capogruppo Achille Capozzi, Antonello Rizzi e Pasquale Ciruolo -, Paolo Frattulino (Azione-Tempi Nuovi) e ‘Insieme per Foggia’ (Nicola Formica e Benedetto Buenza) sono l’ultimo baluardo della maggioranza in Consiglio comunale. I fedelissimi della sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, si sono presentati in aula, ma a disertarla sono le principali forze della coalizione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Questa mattina si svolge la prima riunione delle forze del campo largo senza la presenza della sindaca.

