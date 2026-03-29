La Polisportiva Messina ha avviato un nuovo progetto di pallanuoto guidato dal campione Massimo Giacoppo. Il programma coinvolge atleti di diverse età, a partire dai più giovani, con l’obiettivo di migliorare le competenze tecniche e il comportamento. L’iniziativa si concentra sulla crescita graduale degli atleti, con particolare attenzione alle attività di base.

“Siamo partiti dalla base, dai più piccoli per poter intervenire sull’aspetto tecnico e comportamentale", commenta l’ex azzurro del Settebello La Polisportiva Messina punta sul “progetto pallanuoto” del campione Massimo Giacoppo“Siamo partiti dalla base, dai più piccoli per poter intervenire sull’aspetto tecnico e comportamentale. Per noi è il secondo anno e ci siamo iscritti al campionato Under 12. Stanno arrivando le prime soddisfazioni dopo il normale apprendistato”, commenta l’ex azzurro del Settebello. La Polisportiva Messina porta avanti il “progetto pallanuoto”. La società cittadina, al cui nome sono legati storici successi in questo sport, a cominciare dalla militanza in Serie A1 maschile, ha voluto rilanciare l’attività con un gruppo di giovanissimi atleti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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