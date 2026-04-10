Lega Giuseppe Mobilia a capo del Dipartimento Sanità per la provincia di Messina

La Lega ha annunciato la nomina di Giuseppe Mobilia come responsabile del Dipartimento Sanità per la provincia di Messina. La decisione è stata presa dal responsabile regionale Giovanni Cafeo, con l'approvazione del responsabile nazionale Armando Siri. La nomina riguarda i Dipartimenti territoriali della Lega in Sicilia, specificamente per la provincia di Messina.

Nuova nomina in seno ai Dipartimenti della Lega per Salvini premier della Sicilia. Il responsabile regionale Giovanni Cafeo, d’intesa con il responsabile nazionale Armando Siri, ha nominato Giuseppe Mobilia a capo del Dipartimento Sanità della Lega per la provincia di Messina. Mobilia, medico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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