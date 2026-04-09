Messina terremoto al Quarto Quartiere | Lauro cambia rotta e sfida Basile

A Messina, nel quartiere Quarto, un terremoto politico si è verificato a circa un mese dalla presentazione delle liste elettorali. Il leader locale ha deciso di cambiare strategia e sfidare apertamente l’attuale sindaco nelle prossime elezioni comunali. La decisione è arrivata dopo un breve periodo di consultazioni e ha portato a un riassetto delle alleanze e delle posizioni all’interno del quartiere.

Il del Quarto Quartiere a Messina subisce una trasformazione radicale a meno di trenta giorni dalla presentazione ufficiale delle liste per le elezioni comunali. Nicola Lauro ha sancito la sua uscita da Controcorrente, realtà guidata da Ismaele La Vardera, per schierarsi con la lista Liberi e Forti che sostiene la candidatura di Federico Basile. In questa nuova configurazione trovano spazio i rappresentanti della Democrazia Cristiana vicini al consigliere comunale Giovanni Caruso. La decisione di Lauro si inserisce in un quadro di rimescolamenti strategici: per la presidenza del quartiere il centrosinistra ha indicato Santino Cannavò, mentre i Cinque Stelle hanno puntato su Domenico Gabriele Ferrante, uscente della carica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, terremoto al Quarto Quartiere: Lauro cambia rotta e sfida Basile Elezioni, ancora scossoni al Quarto Quartiere: Lauro lascia Controcorrente e si candida con Sud chiama NordAncora scossoni politici al Quarto Quartiere a meno di un mese dalla presentazione delle liste per le elezioni comunali. Messina: Basile sfida la storia con 4 liste e un’arma segreta under 35Sud chiama Nord, la sfida di Basile a Messina: un esercito di candidati per il bis Messina si prepara a una tornata elettorale complessa, con il...