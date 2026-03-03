Il futuro dell' Irst tre tavoli di lavoro per il piano strategico L' assessore regionale | Tuteleremo identità e competenze
La giunta regionale ha avviato tre tavoli di lavoro per definire il piano strategico dell'Irst di Meldola. L’assessore regionale ha dichiarato che si impegnerà a tutelare le identità e le competenze dell’istituto. È stato chiesto di chiarire quali siano i progetti riguardanti il futuro dell’Irst
La giunta chiarisca quali siano i progetti relativi al futuro dell'Irst "Dino Amadori" di Meldola e quali valutazioni siano state effettuate, anche in termini di risparmio, in merito al trasferimento del laboratorio di diagnostica molecolare presso la struttura di Pievesestina. A chiederlo, con.
Futuro dell'Irst, i sindacati frenano: "Stop alle fughe in avanti in attesa del piano complessivo"“Bene il confronto con i vertici regionali, ma stop alle fughe in avanti finché non ci sarà un piano complessivo”.