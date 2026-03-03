Il futuro dell' Irst tre tavoli di lavoro per il piano strategico L' assessore regionale | Tuteleremo identità e competenze

La giunta regionale ha avviato tre tavoli di lavoro per definire il piano strategico dell'Irst di Meldola. L’assessore regionale ha dichiarato che si impegnerà a tutelare le identità e le competenze dell’istituto. È stato chiesto di chiarire quali siano i progetti riguardanti il futuro dell’Irst