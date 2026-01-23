Una delle star de Il Trono di Spade ad Apiro l' uomo più forte del mondo Júlíus Björnsson ospite di Panatta

Hafþór Júlíus Björnsson, noto come “La Montagna” in

Dal Trono di Spade alla massima espressione della forza reale. L’attore e atleta islandese Hafþór Júlíus Björnsson, celebre per il ruolo di Gregor “La Montagna” nella serie Il Trono di Spade, è stato tra gli atleti e imprenditori internazionali che in questi giorni hanno raggiunto Apiro per il.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: "Si comportava da diva": Natalie Dormer svela la star de Il Trono di Spade con cui non vuole lavorare mai più

Leggi anche: Poker Face chiude dopo due stagioni: una star de Il trono di spade in trattative per il rilancio della serie

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Golden Globes 2026, tendenze beauty dai look delle star, dal make-up ai capelli. FOTO; La star dei divorzi: Mi sono appassionata quando è toccato a me; Hudson Williams sfila alla Milano Fashion Week e infiamma i social; Dal fotoromanzo all’Oscar: carriera e favola di Sophia.

I corsetti e il suo stile neogotico hanno reso Dilara Findikoglu una delle designer più amate dalle starDilara Findikoglu, tutto sulla vincitrice dei Fashion Awards 2025, nonché designer preferita delle star. Perché in pochi sanno esaltare il corpo femminile come lei Dilara Findikoglu è una delle voci ... vogue.it

La star di Fast and Furious, Il trono di spade e Aquaman ha annunciato l'inizio della lavorazione del sequel dell'adattamento del videogioco. facebook