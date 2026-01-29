Dragon Trainer 2 | icona de Il trono di spade sostituita da una star di Ted Lasso

La saga di Dragon Trainer torna sul grande schermo con una novità: uno dei personaggi più amati del sequel, noto come il miglior cacciatore di draghi, ora avrà un volto diverso. Dopo averlo visto in azione, i fan si chiedono come cambierà il film con questa sostituzione. La star di Ted Lasso prende il suo posto, portando un’energia nuova alla scena.

Uno dei personaggi più scoppiettanti del sequel di Dragon Trainer, nonché il 'miglior cacciatore di draghi in circolazione', ha trovato il suo interprete in carne ed ossa. Mancava un tassello a completare il cast di Dragon Trainer 2 e ora anche questo "problema" è stato brillantemente risolto. L'interprete di Ted Lasso Phil Dunster si è unito al sequel live-action attualmente in lavorazione in un ruolo chiave. Dunster vestirà i panni dello scoppiettante Eret, l'autoproclamatosi "miglior cacciatore di draghi in circolazione", precedentemente doppiato dall'icona de Il trono di spade Kit Harrington nel sequel animato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

