Mercoledì 3 | Lena Headey entra ufficialmente nel cast della serie Netflix!

Mercoledì 3, è stato annunciato che l'attrice Lena Headey si unisce al cast di una serie Netflix. Nel frattempo, i fan della Famiglia Addams possono aspettarsi la terza stagione di Mercoledì in tempi inferiori a quelli previsti, grazie a una decisione di distribuzione anticipata. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e aggiornamenti sui canali di streaming.

L’iconica Cersei Lannister si unisce a Winona Ryder e Jenna Ortega nella nuova stagione della serie di Tim Burton. Ottime notizie per i fan della Famiglia Addams: l’attesa per Mercoledì Stagione 3 sarà molto più breve del previsto. Mentre la produzione entra nel vivo, Netflix ha sganciato una bomba mediatica annunciando nuovi ingressi nel cast che rendono il prossimo capitolo della serie di Tim Burton uno dei più attesi di sempre. L’aggiunta più eclatante? Un’icona di Game of Thrones è pronta a sbarcare alla Nevermore Academy. Every nightmare needs new faces.Lena Headey, Andrew McCarthy, and James Lance will guest star in Wednesday Season 3. pic. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Mercoledì 3: Lena Headey entra ufficialmente nel cast della serie Netflix! Mercoledì accoglie Lena Headey: tre nuovi ingressi nel cast della terza stagione su NetflixLa produzione della terza stagione di Mercoledì prosegue a pieno ritmo in Irlanda e il cast delle guest star continua a espandersi con nomi di... Antony Starr, noto per The Boys, entra nel cast di Breakers, la nuova serie originale Netflix in arrivo.Antony Starr, noto al grande pubblico per il ruolo di Homelander in The Boys, ha firmato per il cast principale di *Breakers*, la nuova serie... Temi più discussi: Mercoledì 3, arrivano i rinforzi: Lena Headey tra le aggiunte al cast della nuova stagione; Mercoledì 3: una protagonista del Trono di Spade tra le guest star; La star de Il trono di spade Lena Headey entra nel cast di Mercoledì; Mercoledì 3, rivoluzione a Nevermore: in arrivo tre nuovi volti che agiteranno le acque nella terza stagione. Mercoledì 3, arrivano i rinforzi: Lena Headey tra le aggiunte al cast della nuova stagioneL'ex star de Il Trono di Spade Lena Headey ricoprirà un ruolo da guest star nella terza stagione di Mercoledì insieme a Andrew McCarthy e James Lance: gli ultimi aggiornamenti. comingsoon.it Mercoledì 3: tre nuovi attori si unisono al cast della terza stagioneNel cast di Mercoledì 3 arrivano Lena Headey, Andrew McCarthy e James Lance. Tutti i dettagli sul loro ingresso nella serie Netflix Lena Headey, Andrew McCarthy e James Lance nel cast di Mercoledì 3 N ... daninseries.it Lena Headey, Andrew McCarthy e James Lance si sono uniti al cast della nuova stagione di Mercoledì - facebook.com facebook Nuovi ingressi nel cast di WEDNESDAY. Lena Headey, Andrew McCarthy e James Lance si uniscono a Jenna Ortega e Winona Ryder. I loro ruoli Al momento, tenuti sotto chiave da Mano! #SerieTV #WednesdayNetflix x.com