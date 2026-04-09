Mercoledì, la terza stagione della serie arriverà su Netflix, con le riprese che continuano in Irlanda. Tra le novità nel cast ci sono tre attrici che entreranno nel cast come guest star, portando un ulteriore arricchimento alla produzione. Tra queste, c’è Lena Headey, famosa per altri ruoli di rilievo. La produzione prosegue senza interruzioni, con le riprese che si concentrano in Irlanda.

La produzione della terza stagione di Mercoledì prosegue a pieno ritmo in Irlanda e il cast delle guest star continua a espandersi con nomi di altissimo profilo. Secondo quanto riportato da Deadline, si sono uniti ufficialmente al progetto Lena Headey (Game of Thrones), Andrew McCarthy (St. Elmo’s Fire) e James Lance (Ted Lasso). Questi ingressi vanno a potenziare un roster di novità già eccezionale che include, tra gli altri, Eva Green nel ruolo di zia Ophelia e Winona Ryder. I nuovi episodi approfondiranno il complesso rapporto tra Mercoledì (Jenna Ortega) e sua madre Morticia, introducendo nuovi rami della famiglia Addams e affrontando i numerosi interrogativi lasciati in sospeso. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Mercoledì accoglie Lena Headey: tre nuovi ingressi nel cast della terza stagione su Netflix

Mercoledì 3 su Netflix, al via le riprese della terza stagione: il castSono ufficialmente iniziate a Dublino, in Irlanda, le riprese della terza stagione di ‘Mercoledì’, la serie più vista di sempre su Netflix.

Winona Ryder entra nel cast della terza stagione di "Mercoledì" e ritrova Tim Burton e Jenna Ortega. Le riprese sono già iniziate a DublinoL’attrice di Stranger Things e di Beetlejuice si unisce alla serie campione di streaming che ha lanciato Jenna Ortega.