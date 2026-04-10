Mercoledì 3 | arriva Lena Headey il cast si ingrossa a Dublino

Mercoledì 3 si è saputo che Lena Headey si è unita al cast della terza stagione di Mercoledì, le riprese sono in corso a Dublino, in Irlanda. Netflix ha condiviso recentemente alcuni dettagli aggiuntivi sui personaggi e gli attori coinvolti nel nuovo ciclo di episodi. La produzione continua a coinvolgere diverse figure del cast in questa fase di registrazione.

Le riprese della terza stagione di Mercoledì si stanno svolgendo a Dublino, in Irlanda, con Netflix che ha recentemente fornito nuovi dettagli sul cast coinvolto nella produzione. Tra le novità più rilevanti per la trama, che proseguirà il percorso iniziato con la fuga della protagonista Jenna Ortega insieme allo zio Fester, interpretato da Fred Armisen, figura l’ingresso di Lena Headey, nota per il ruolo di Cersei in Il Trono di Spade. L’espansione del cast tra nuovi volti e conferme storiche. Il progetto guidato dagli showrunner Alfred Gough e Miles Millar, con la regia di Tim Burton, vede una stratificazione di interpreti che punta a consolidare il successo della serie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mercoledì 3: arriva Lena Headey, il cast si ingrossa a Dublino Mercoledì 3: Lena Headey entra ufficialmente nel cast della serie Netflix!L’iconica Cersei Lannister si unisce a Winona Ryder e Jenna Ortega nella nuova stagione della serie di Tim Burton. Mercoledì accoglie Lena Headey: tre nuovi ingressi nel cast della terza stagione su NetflixLa produzione della terza stagione di Mercoledì prosegue a pieno ritmo in Irlanda e il cast delle guest star continua a espandersi con nomi di... Temi più discussi: Mercoledì 3, arrivano i rinforzi: Lena Headey tra le aggiunte al cast della nuova stagione; Mercoledì 3: una protagonista del Trono di Spade tra le guest star; Mercoledì 3, rivoluzione a Nevermore: in arrivo tre nuovi volti che agiteranno le acque nella terza stagione; La star de Il trono di spade Lena Headey entra nel cast di Mercoledì. Mercoledì 3: una protagonista del Trono di Spade tra le guest starNetflix ha svelato un aggiornamento riguardante gli interpreti delle prossime puntate dello show con star Jenna Ortega nel ruolo della giovane Addams. movieplayer.it Mercoledì 3, arrivano i rinforzi: Lena Headey tra le aggiunte al cast della nuova stagioneL'ex star de Il Trono di Spade Lena Headey ricoprirà un ruolo da guest star nella terza stagione di Mercoledì insieme a Andrew McCarthy e James Lance: gli ultimi aggiornamenti. comingsoon.it Lena Headey, Andrew McCarthy e James Lance si sono uniti al cast della nuova stagione di Mercoledì - facebook.com facebook Nuovi ingressi nel cast di WEDNESDAY. Lena Headey, Andrew McCarthy e James Lance si uniscono a Jenna Ortega e Winona Ryder. I loro ruoli Al momento, tenuti sotto chiave da Mano! #SerieTV #WednesdayNetflix x.com