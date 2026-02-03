Terrore a Palermo estorsione ai danni di commercianti vessati e minacciati nove persone arrestate

A Palermo, la polizia ha arrestato nove persone accusate di aver estorto denaro a commercianti nel quartiere Michelangelo-Borgo Nuovo. Le indagini hanno portato all’arresto di uomini che vessavano e minacciavano i negozianti, costringendoli a pagare somme sempre più alte. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo diverse denunce e hanno sgominato un gruppo che agiva nel quartiere da mesi.

Nove arresti, questo il risultato di un'operazione condotta dalla Squadra mobile di Palermo che ha portato alla luce una serie di estorsioni, rapine aggravate, danneggiamenti e violenza privata ai danni di commercianti nel quartiere Michelangelo-Borgo nuovo. Gli indagati sono accusati di aver instaurato un clima di terrore tra i titolari e i dipendenti di diversi esercizi commerciali, costringendo alcuni di loro persino alle dimissioni. Il terrore tra i commercianti di Palermo Le tecniche investigative Le misure cautelari Il ruolo delle vittime e l'importanza delle denunce Il terrore tra i commercianti di Palermo L'operazione è scattata grazie alle denunce presentate dal titolare di uno degli esercizi commerciali colpiti.

