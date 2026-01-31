Massolin Inter | accordo trovato per il centrocampista ma…Svelato il piano dei nerazzurri! Cosa succederà

L’Inter ha trovato l’accordo con il centrocampista Massolin, ma la trattativa non è ancora chiusa. I nerazzurri stanno pensando già al futuro e pianificano i prossimi passi sul mercato, anche se la firma ufficiale potrebbe richiedere ancora qualche giorno. La società non si ferma e intanto prepara i rinforzi necessari per la stagione che verrà.

I nerazzurri hanno messo gli occhi su Massolin.

