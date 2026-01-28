Sicurezza idraulica a San Giuliano Terme l’opposizione incalza l’amministrazione comunale
La sicurezza idraulica a San Giuliano Terme torna a far discutere. Dopo le dichiarazioni del sindaco Matteo Cecchelli, l’opposizione si fa sentire. Simone Fabbrini, di Fratelli d’Italia, e Elisabetta Mazzarri, della Lista Civica Boggi Sindaco, attaccano l’amministrazione comunale. Chiedono interventi più rapidi e concreti per evitare rischi futuri legati alle criticità idrauliche.
Il tema della sicurezza idraulica torna al centro del dibattito dopo le recenti dichiarazioni del sindaco Matteo Cecchelli; a intervenire sono Simone Fabbrini, capogruppo di Fratelli d'Italia, ed Elisabetta Mazzarri, consigliera della Lista Civica Boggi Sindaco."È positivo che il sindaco.
