Imparare tra i banchi la sicurezza sul lavoro | al via il ciclo di incontri per gli studenti dell’Isii Marconi

Il 24 febbraio inizia un ciclo di incontri sulla sicurezza sul lavoro, organizzato dall’Anmil di Piacenza e dall’Isii Marconi. La scelta di coinvolgere gli studenti delle terze classi nasce dalla volontà di sensibilizzare i giovani sui rischi legati al mondo lavorativo. Durante le sessioni, gli studenti impareranno a riconoscere i pericoli e a comportarsi correttamente in ambienti di lavoro. Questi incontri si svolgeranno nel corso delle prossime settimane e rappresentano un’occasione concreta per conoscere meglio la sicurezza in modo pratico.

Prosegue la collaborazione tra l’Anmil di Piacenza e l’istituto tecnico cittadino, sette gli appuntamenti in calendario: «Rendere consapevoli i giovani del diritto alla salute e all'incolumità» Gli incontri si terranno nell'arco di circa tre mesi e il calendario prevede le seguenti date: 24 febbraio, 5 e 27 marzo, 1, 14, 21 e 28 aprile 2026. «Durante questi appuntamenti – sottolineano - i volontari e i rappresentanti dell'Anmil incontreranno le studentesse e gli studenti per affrontare tematiche cruciali come i rischi in ambito lavorativo, l'importanza delle misure di prevenzione e le conseguenze, spesso drammatiche, degli infortuni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

