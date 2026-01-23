Anac boccia il bando sulle mense scolastiche il Comune si difende | Qualità prima di tutto

Da bolognatoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Anac ha respinto il bando del Comune di Bologna per le mense scolastiche, suscitando la reazione dell’amministrazione. Il Comune si difende sottolineando l'importanza di garantire qualità e trasparenza nel servizio, ribadendo l’impegno a offrire pasti adeguati alle esigenze degli studenti. La vicenda evidenzia l’attenzione alle procedure di gara e la volontà di migliorare continuamente il servizio di refezione scolastica.

Il Comune di Bologna difende il bando unico per l'assegnazione del servizio mensa nelle scuole, dopo che all'Autorità nazionale anticorruzione non è piaciuta la gara di appalto europea per la refezione scolastica (Ribò) indetta da Palazzo d'Accursio. "I rilievi mossi da Anac alla gara sulla.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Il Comune di Bologna difende il bando mense: “Garantiamo lavoro e qualità del servizio”Il Comune di Bologna conferma l'importanza del bando unico per l'assegnazione del servizio mensa nelle scuole.

"PappaFish" nelle mense scolastiche: il contributo regionale per un’alimentazione sana e di qualitàIl Comune di Fabriano ha ottenuto un finanziamento regionale di 20.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Mense a scuola, gara da 105 milioni. L’Anticorruzione boccia il Comune: L’appalto viola la Costituzione.

Anac boccia il bando mense di Bologna da 105 milioni, violati Codice Appalti e CostituzioneIl bando mense del Comune di Bologna viola Codice Appalti e Costituzione: Anac impone trenta giorni per adeguare la gara della refezione scolastica. Commenti dei politici evidenziano rischi per traspa ... gazzettadibologna.it

anac boccia il bandoIl Comune di Bologna difende il bando mense: Garantiamo lavoro e qualità del servizioL’Anac boccia la gara di appalto, l’assessore Ara: Abbiamo chiarito le ragioni del nostro no allo ‘spezzatino’ dell’appalto sulla refezione scolastica, che comporterebbe certamente un servizio meno u ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.