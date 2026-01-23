Anac boccia il bando sulle mense scolastiche il Comune si difende | Qualità prima di tutto

L'Anac ha respinto il bando del Comune di Bologna per le mense scolastiche, suscitando la reazione dell’amministrazione. Il Comune si difende sottolineando l'importanza di garantire qualità e trasparenza nel servizio, ribadendo l’impegno a offrire pasti adeguati alle esigenze degli studenti. La vicenda evidenzia l’attenzione alle procedure di gara e la volontà di migliorare continuamente il servizio di refezione scolastica.

Il Comune di Bologna difende il bando unico per l'assegnazione del servizio mensa nelle scuole, dopo che all'Autorità nazionale anticorruzione non è piaciuta la gara di appalto europea per la refezione scolastica (Ribò) indetta da Palazzo d'Accursio. "I rilievi mossi da Anac alla gara sulla refezione scolastica non tengono conto delle ragioni che hanno portato il Comune a scegliere un bando unico invece di suddividere l'appalto in lotti separati", ha dichiarato l'assessore competente.

