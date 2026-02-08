Landini contro lo stato di polizia del governo Meloni La sicurezza non è repressione

Landini critica duramente il governo Meloni, accusato di trasformare le proteste in questioni di ordine pubblico e sicurezza. Il leader dei Sindacati sottolinea che la sicurezza non può essere confusa con la repressione, e chiede di distinguere tra tutela dei cittadini e misure di controllo troppo dure. La polemica si accende nel momento in cui il governo insiste su misure più rigide per garantire l’ordine pubblico.

« La sicurezza non è repressione. Trasformare le mobilitazioni in questioni di ordine pubblico e di sicurezza non è accettabile. Anche la nostra sede, qualche anno fa, è stata assaltata. Ma non si risponde con provvedimenti che anziché colpire i violenti, mettono in discussione la libertà di tutti». Queste le parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in un’intervista a Repubblica. Il leader della Cgil sostiene che i decreti del governo sono «pericolosi», ma «continueremo a scioperare e mobilitarci quando necessario, nonostante i veti di Salvini: non ci faremo togliere un diritto costituzionale».🔗 Leggi su Open.online

Il decreto Sicurezza del Governo Meloni rappresenta un passo verso un approccio più rigoroso in materia di ordine pubblico.

La sicurezza, spesso annunciata come priorità, sembra essere solo uno slogan per il governo Meloni, secondo i sindacati di polizia.

