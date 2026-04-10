MelanomaDay a Isola del Liri il 9 e 10 maggio

A Isola del Liri, il 9 e 10 maggio si svolgeranno due giornate dedicate alla prevenzione del melanoma. Durante l’evento saranno presenti attività informative, iniziative sul territorio e servizi gratuiti rivolti ai cittadini. La manifestazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce e della tutela della salute della pelle. L’evento si svolge in un contesto di promozione della prevenzione e di informazione scientifica.

Due giornate dedicate alla prevenzione del melanoma, tra informazione scientifica, attività sul territorio e servizi gratuiti per i cittadini. Il 9 e 10 maggio Isola del Liri ospiterà la nuova tappa del MelanomaDay, la più ampia iniziativa italiana per la prevenzione dei tumori cutanei.La. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Sora e Isola del Liri, il cane poliziotto "Odina" tra i banchiGiro di vite contro lo spaccio di sostanze stupefacenti negli ambienti scolastici. Leggi anche: Isola del Liri, "La tua poesia"