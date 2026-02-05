Sora e Isola del Liri il cane poliziotto Odina tra i banchi

Questa mattina, polizia e cane poliziotto Odina hanno passato al setaccio le scuole di Sora e Isola del Liri. La svolta arriva dopo un’operazione mirata contro lo spaccio di droga tra gli studenti, nell’ambito del progetto “Scuole Sicure”. I controlli sono stati più intensi del solito, con agenti e cani che hanno controllato banchi e corridoi.

Giro di vite contro lo spaccio di sostanze stupefacenti negli ambienti scolastici. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio tra Sora e Isola del Liri, nell'ambito del progetto ministeriale "Scuole Sicure".Il fiuto di Odina in.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Sora Isola del Liri Sora, Terry Fox arriva al Museo della Media Valle del Liri Il Museo della Media Valle del Liri apre le sue porte alla presentazione del libro “Le avventure di Terry Fox”. Sora, "Contro la guerra", mostra al Museo della Valle del Liri Dal 24 gennaio all’8 febbraio 2026, il Museo della Media Valle del Liri di Sora ospiterà la mostra collettiva “Contro la guerra”. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Sora Isola del Liri Argomenti discussi: Sora/Isola Liri, controlli nei pressi delle scuole contro lo spaccio di stupefacenti; Sora e Isola del Liri, il cane poliziotto Odina tra i banchi; Allerta meteo arancione: domani scuole chiuse a Isola Liri e Castelliri; Progetto Scuole Sicure: controlli della Polizia di Stato per la prevenzione e repressione dei reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. - Questura di Frosinone | Polizia di Stato. Sora: isola ecologica di nuovo operativa dalle 11 di stamaniIncendio in un container per lo stoccaggio della plastica nella piattaforma Ambiente e Salute di Sora. Intervento rapido, nessun ferito, nessun danno grave e riapertura regolare dell’isola ecologica. sora24.it Incendio all’isola ecologica di Sora: rifiuti a fuoco, nube nera sulla cittàIncendio all'ecocentro di Sora, colonna di fumo nero e denso visibile a chilometri di distanza: arrivano i vigili del fuoco ... fanpage.it Rischio inquinamento. Preoccupazione dopo l’incendio all’isola ecologica a #Sora. Marco Belli, presidente dell’associazione Fare Verde Provincia di Frosinone Aps, raccogliendo le istanze dei residenti ha raggiunto il piazzale dell’eco centro di Santa Rosalia facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.