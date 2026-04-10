Il 9 aprile, la first lady ha dichiarato di non avere nessun collegamento con Jeffrey Epstein. La smentita arriva in risposta a voci e insinuazioni circolate sui social e sui media negli ultimi giorni. La donna ha ribadito che non ha mai conosciuto l'imprenditore e che non ha avuto rapporti con lui in nessun modo. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di smentite riguardanti vari coinvolgimenti e rapporti tra figure pubbliche e Epstein.

“Le bugie sui miei presunti legami con l’orribile Epstein devono finire oggi”, ha dichiarato Melania Trump, leggendo una dichiarazione e rifiutando di rispondere alle domande dei giornalisti. “Non sono una vittima di Epstein”, ha aggiunto, denunciando un tentativo di diffamazione. La first lady ha smentito anche qualsiasi legame con Ghislaine Maxwell, la complice di Epstein, sostenento di aver avuto con lei solo una corrispondenza occasionale. Ha precisato di aver “incrociato” Epstein per la prima volta nel 2000 in occasione di un evento a cui aveva partecipato con Trump, cinque anni prima del loro matrimonio. “All’epoca non ero a conoscenza delle sue attività criminali”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Melania Trump smentisce qualunque legame con Jeffrey Epstein

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BREAKING: Melania Trump Breaks Silence on Jeffrey Epstein Rumors

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Melania Trump: "Mai stata amica di Epstein, su di me menzogne infondate". Le parole della First Lady: "Non mi ha presentato Donald Trump". #ANSA x.com