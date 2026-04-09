In una dichiarazione pubblica pronunciata dalla Casa Bianca, l'ex first lady ha negato di avere rapporti con Jeffrey Epstein, rispondendo a rumors che la collegavano al finanziere. La donna ha affermato che le accuse false devono cessare, sottolineando di non aver mai avuto alcun contatto con Epstein. La dichiarazione arriva in un momento in cui si susseguono voci e speculazioni su possibili connessioni tra la famiglia dell'ex presidente e il finanziere.

In una rara e inattesa apparizione pubblica, Melania Trump ha pronunciato una dichiarazione dalla Casa Bianca per negare qualsiasi legame con Jeffrey Epstein. “Le bugie e le insinuazioni” che mi collegano a Epstein “devono finire”, ha detto la first lady, negando qualsiasi coinvolgimento o conoscenza con i crimini dell’ex finanziere e minacciando azioni legali al riguardo. La moglie del presidente ha ribadito di non avere mai avuto rapporti con Epstein e la sua ex fidanzata e complice Ghislaine Maxwell. Inoltre, la first lady ha negato che sia stato il finanziere a presentarla a Donald Trump. Infine, Melania Trump ha chiesto al Congresso di “concedere un’udienza pubblica alle vittime” del finanziere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Melania Trump: "Bugie che mi collegano a Epstein devono finire"

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First Lady Melania Trump says online images of her with Epstein are fake

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La First lady americana Melania Trump ha negato qualsiasi coinvolgimento negli abusi commessi dal finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019. ''Non ho avuto alcun rapporto con Epstein'' e ''non sono mai stata vittima di Epstein'', ha dic - facebook.com facebook

Melania Trump: "Mai avuto rapporti con Epstein" x.com