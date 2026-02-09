Caso Epstein Re Carlo rompe il silenzio | Pronto ad aiutare la polizia nell' indagine su Andrew

Re Carlo ha deciso di parlare pubblicamente sul caso Epstein. Dopo settimane di silenzio, il sovrano ha detto di essere disponibile ad aiutare la polizia nel valutare le accuse rivolte a suo fratello, l’ex principe Andrew. La sua dichiarazione arriva dopo che anche William e Kate avevano espresso il loro punto di vista sulla vicenda.

Dopo William e Kate, anche Re Carlo rompe il silenzio sul caso Epstein. Il sovrano inglese si è detto "pronto a sostenere la polizia nella sua valutazione delle accuse contro il fratello, l'ex principe Andrew". La notizia arriva direttamente da un comunicato di Buckingham Palace: "Il Re ha.

