Melania Trump ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti con Jeffrey Epstein, precisando la sua posizione tramite un comunicato ufficiale dalla Casa Bianca. La sua affermazione arriva in un momento in cui non era stata sollevata alcuna domanda specifica su questo argomento. Nessuna richiesta diretta o indagine in corso sembrava coinvolgere direttamente la first lady su questa questione.

Melania Trump ha detto di non aver mai avuto alcun rapporto con Jeffrey Epstein, intervenendo con una dichiarazione ufficiale dalla Casa Bianca che ha sorpreso molti osservatori per tempistica e contenuti. Nel suo discorso, la moglie del presidente degli Stati Uniti ha respinto con decisione le accuse e le voci circolate negli anni, definendole «bugie» e attacchi alla sua reputazione. «Non sono mai stata amica di Epstein», ha detto, spiegando che eventuali incontri erano avvenuti solo in contesti sociali condivisi a New York e Palm Beach. Ha inoltre escluso qualsiasi rapporto con la moglie di Epstein, Ghislaine Maxwell, sostenendo che uno scambio di email tra loro fosse «nulla più che una corrispondenza casuale» e che la sua risposta fosse «nient’altro che una nota banale». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Melania Trump ha negato di avere rapporti con Epstein, ma nessuno glielo aveva chiesto

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