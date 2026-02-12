Epstein Files Trump e il presunto tradimento di Melania con l’assistente Madeleine Westerhout
In un documento dei Epstein Files, emerge una mail del marzo 2019 in cui Michael Wolff, giornalista, propone al finanziere Jeffrey Epstein una bozza su Donald Trump e la sua assistente Madeleine Westerhout. La mail rivela dettagli sulla vicinanza tra Westerhout e il presidente e alimenta i sospetti di un possibile tradimento da parte della donna. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma la scoperta riaccende le discussioni sui rapporti tra le persone vicine a Trump.
In una mail emersa dagli Epstein Files, datata 11 marzo 2019, il giornalista Michael Wolff scrive al finanziere pedofilo sottoponendogli una bozza delicata su Donald Trump e la sua assistente Madeleine Westerhout, tra le figure più vicine al Presidente durante il primo mandato. Nel testo compare una richiesta esplicita di parere da parte di Jeffrey Epstein: «Questo è quello che ho intenzione di scrivere. Cosa ne pensi?». Il tema? Un presunto tradimento di Donald Trump nei confronti di sua moglie, Melania. La bozza inviata a Epstein con l’indiscrezione su Trump. Nella bozza inviata a Epstein, Wolff riporta un’indiscrezione che attribuisce direttamente a Trump durante lo shutdown federale e le vacanze natalizie del 2018.🔗 Leggi su Open.online
