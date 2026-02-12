Epstein Files Trump e il presunto tradimento di Melania con l’assistente Madeleine Westerhout

In un documento dei Epstein Files, emerge una mail del marzo 2019 in cui Michael Wolff, giornalista, propone al finanziere Jeffrey Epstein una bozza su Donald Trump e la sua assistente Madeleine Westerhout. La mail rivela dettagli sulla vicinanza tra Westerhout e il presidente e alimenta i sospetti di un possibile tradimento da parte della donna. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma la scoperta riaccende le discussioni sui rapporti tra le persone vicine a Trump.

In una mail emersa dagli Epstein Files, datata 11 marzo 2019, il giornalista Michael Wolff scrive al finanziere pedofilo sottoponendogli una bozza delicata su Donald Trump e la sua assistente Madeleine Westerhout, tra le figure più vicine al Presidente durante il primo mandato. Nel testo compare una richiesta esplicita di parere da parte di Jeffrey Epstein: «Questo è quello che ho intenzione di scrivere. Cosa ne pensi?». Il tema? Un presunto tradimento di Donald Trump nei confronti di sua moglie, Melania. La bozza inviata a Epstein con l’indiscrezione su Trump. Nella bozza inviata a Epstein, Wolff riporta un’indiscrezione che attribuisce direttamente a Trump durante lo shutdown federale e le vacanze natalizie del 2018.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Epstein Files

La scoperta di nuovi documenti e foto ha riacceso il sospetto su Melania Trump e Brett Ratner.

Nuove accuse contro Donald Trump emergono dai cosiddetti Epstein Files.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Epstein Files

Argomenti discussi: Epstein Files, come ne esce Trump secondo il New York Times; Donald Trump e il fantasma di Epstein che non se ne va; Epstein, una storia di dominio maschile; Trump prova ad archiviare Epstein, ma sui files il partito repubblicano è diviso.

Epstein Files: le vittime, i complici, i complotti e gli altri possibili crimini commessi durante gli abusi (davvero si praticava il cannibalismo?)Donald Trump è sicuramente coinvolto. Ma quanto? Elon Musk ha partecipato davvero ai «festini più selvaggi»? Il finanziere pedofilo faceva o non faceva parte del Mossad? Ed è morto suicida, oppure no? vanityfair.it

Epstein Files, è vero che i nuovi documenti scagionano Trump? Cosa ha scoperto il NytLeggi su Sky TG24 l'articolo Epstein Files, è vero che i nuovi documenti scagionano Trump? Cosa ha scoperto il Nyt ... tg24.sky.it

C’è anche il nome di Maddie McCann, la bimba inglese scomparsa a Praia da Luz, in Portogallo durante una vacanza con la famiglia nel maggio del 2007, negli Epstein files Un testimone l’avrebbe vista camminare per strada con Ghislaine Maxwell due an - facebook.com facebook

Epstein files, trema il mondo del calcio: spunta il nome di Ribery x.com