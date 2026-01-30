Melania Trump ha sempre negato l’uso di botox o filler ma il suo volto levigato continua a far parlare | ecco come è cambiata nel tempo

Melania Trump ha sempre negato di aver usato botox o filler, ma il suo volto rimane molto liscio e teso. La sua immagine si è evoluta nel corso degli anni, passando dalla passerella alla Casa Bianca, e sembra aver sempre più l’obiettivo di controllare il proprio aspetto. Le sue trasformazioni sono sotto gli occhi di tutti, anche se lei continua a smentire ogni intervento estetico.

D dalla passerella alla Casa Bianca, l'immagine di Melania Trump si è trasformata nel tempo in un esercizio di controllo. L'immagine di un glamour levigato, distante, che oggi torna sotto i riflettori con l'uscita del controverso documentario a lei dedicato. Ex modella slovena approdata ai vertici del potere americano, Melania Trump è sempre stata una figura osservata più che ascoltata. La sua immagine, evoluta silenziosamente nel corso degli anni, è tornata al centro dell'attenzione mediatica.

