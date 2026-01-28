Uccide la moglie dopo una lite a Mesenzana Renato Bianchi seminfermo di mente ma può affrontare il processo

Questa mattina a Varese si è svolto il processo a Renato Bianchi, accusato di aver ucciso la moglie Mariella Chiari lo scorso 15 novembre. L’uomo, che secondo i medici è un “seminfermo di mente”, ha ammesso di aver avuto una lite prima di impugnare il coltello e colpirla diverse volte, nella loro casa a Mesenzana. La vicenda ha scosso la comunità locale, che ora aspetta di capire come si svilupperà la vicenda giudiziaria.

Lo scorso 15 novembre Renato Bianchi ha ucciso a coltellate la moglie Mariella Chiari nella loro casa a Mesenzana (Varese). Per il perito della Procura, il 78enne sarebbe "seminfermo di mente" ma può comunque affrontare il processo per omicidio volontario aggravato.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

