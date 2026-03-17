Francesca Lollobrigida, atleta italiana, ha vinto due medaglie d’oro nei 3000 e 5000 metri di speed skating ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver conquistato i titoli, ha dichiarato di aver realizzato il suo sogno e di voler ora dedicare più tempo alla famiglia, sottolineando di godersi il momento. La atleta si è distinta come una delle protagoniste della manifestazione.

Francesca Lollobrigida è stata una delle donne copertina dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, vincendo contro ogni pronostico la medaglia d’oro sia nei 3000 che nei 5000 metri di speed skating. L’esperta pattinatrice azzurra ha avuto il merito di raggiungere l’apice della forma proprio quando più conta, dopo aver fatto fatica per tutta la stagione ad essere competitiva per colpa di un’infezione virale rimediata proprio nella fase clou della preparazione. La 35enne di Frascati è tornata a parlare oggi delle sue imprese olimpiche a margine del “Dialogo sulla Lettera di Papa Leone XIV sul valore dello sport” a Palazzo Pio, a Roma: “ Il mio sogno erano le Olimpiadi, ho portato a casa addirittura due ori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesca Lollobrigida: “Ho realizzato il mio sogno. Adesso priorità alla famiglia, mi godo il momento”

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