Cos’è successo a Megan Fox? L’attrice divide tra indignazione e ammirazione per il suo nuovo corpo

L'attrice ha pubblicato una foto che ha suscitato reazioni contrastanti tra i suoi follower. In pochi istanti, il post ha generato commenti di ammirazione e altre reazioni di indignazione. La pubblicazione ha catturato l'attenzione sui social media, dove si discute delle sue trasformazioni fisiche. La foto è diventata rapidamente virale, alimentando discussioni online.

Megan Fox ha fatto nuovamente quello che le riesce meglio: mandare in tilt i social media con una sola pubblicazione. Martedì 10 marzo, l’attrice di Transformers ha deciso di far ripartire i suoi profili da zero, togliendo tutti i post precedenti e dando nuovo lustro al suo aspetto, pesantemente modificato con la chirurgia plastica. E per l’occasione ha condiviso su Instagram un carosello di cinque foto che hanno letteralmente fatto esplodere la piattaforma, raccogliendo più di 2,5 milioni di like in poche ore e migliaia di commenti tra l’entusiastico e l’indignato dai suoi 22,7 milioni di follower. Le immagini, scattate dalla fotografa Cibelle Levi, mostrano la trentanovenne mamma di quattro figli in una posa provocante a quattro zampe, con lo sguardo rivolto verso l’obiettivo e la lingua di fuori. 🔗 Leggi su Screenworld.it

