Megan Fox ritorno esplosivo sui social E l’ex Machine commenta

Dopo quasi due anni di assenza, Megan Fox è tornata sui social network pubblicando nuovi scatti che hanno subito attirato l’attenzione dei suoi follower. L’attrice, con oltre 2 milioni di persone che seguono i suoi aggiornamenti, ha condiviso contenuti che hanno suscitato grande entusiasmo tra i suoi fan. La sua ultima presenza online risaliva al 2024, e ora è di nuovo al centro dell’attenzione.

(Ri)Habemus Megan: dopo una assenza di quasi due anni - l'ultimo post nel 2024 - e con i suoi 2 milioni di follower in crisi di astinenza, la bella Megan Fox è tornata a deliziare i suoi fan con alcuni scatti esplosivi che li hanno subito mandati in estasi. L'attrice americana è infatti tornata ufficialmente su Instagram il 3 marzo 2026, oopo aver completamente svuotato il suo profilo Instagram nel maggio 2024 (in occasione del suo 38° compleanno). "I'm alive, new pics just dropped" ("Sono viva, nuove foto appena pubblicate"), ha anticipato l'attrice con una storia, e via di scatti bollenti con il suo fisico formoso e reso ancora più bello dalla recente gravidanza in primo piano. 🔗 Leggi su Dilei.it

