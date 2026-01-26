Avis Bergamo celebra i 90 anni dalla sua fondazione

Nel 2026, Avis Bergamo festeggia 90 anni di attività. Un traguardo che testimonia il suo impegno costante nella promozione della salute, della solidarietà e della partecipazione civica nella comunità bergamasca, consolidando un ruolo importante nel dono del sangue e nel sostegno alla salute pubblica.

Nel 2026 Avis Comunale Bergamo celebra il 90° anniversario dalla sua fondazione, un traguardo che segna novant’anni di impegno continuo a favore della salute pubblica, della solidarietà e della partecipazione civica. L’anniversario sarà al centro di un programma di iniziative distribuite lungo tutto l’anno, pensate per coinvolgere la cittadinanza e promuovere la cultura del dono del sangue. Le celebrazioni prenderanno avvio il 26 febbraio 2026, data dell’anniversario di fondazione, con l’assemblea ordinaria annuale, la consegna delle benemerenze associative e una serata celebrativa. Accanto ai momenti istituzionali, il programma prevede incontri formativi, eventi culturali, iniziative divulgative e occasioni di confronto rivolte a diverse fasce della popolazione, con l’ obiettivo di sensibilizzare al valore del dono e rafforzare il rapporto diretto tra donatori e comunità.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su avis bergamo

La Provincia di Caserta celebra con entusiasmo gli 80 anni dalla sua ricostituzione, un traguardo importante che ha visto una grande partecipazione e coinvolgimento delle scuole locali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su avis bergamo

Avis, 567 benemerenze e un murale: «Donare il sangue resti un gesto gratuito»Con il motto «Doniamo in gruppo!», Avis ha celebrato la «Giornata mondiale del donatore di sangue» chiamando a raccolta soci, volontari e rappresentanti istituzionali per continuare a promuovere un ... ecodibergamo.it

Avis Bergamo: «Donazioni di sangue in calo nei primi 5 mesi». Ma va meglio per il plasmaDove prima c’era un muro liscio e bianco, ora ci sono dei volti. Insieme formano una figura più grande, un’unica persona che racchiude tutte le altre. Al loro fianco, una goccia di sangue rosso. bergamo.corriere.it

Lo sapevi AVIS è la più grande associazione del dono del sangue in Italia: le nostre donatrici e i nostri donatori contribuiscono in modo decisivo al raggiungimento dell’autosufficienza e alla tenuta del sistema sanitario nazionale. Ed è soprattutto grazie a loro - facebook.com facebook