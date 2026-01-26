Avis Bergamo celebra i 90 anni dalla sua fondazione
Nel 2026, Avis Bergamo festeggia 90 anni di attività. Un traguardo che testimonia il suo impegno costante nella promozione della salute, della solidarietà e della partecipazione civica nella comunità bergamasca, consolidando un ruolo importante nel dono del sangue e nel sostegno alla salute pubblica.
Nel 2026 Avis Comunale Bergamo celebra il 90° anniversario dalla sua fondazione, un traguardo che segna novant’anni di impegno continuo a favore della salute pubblica, della solidarietà e della partecipazione civica. L’anniversario sarà al centro di un programma di iniziative distribuite lungo tutto l’anno, pensate per coinvolgere la cittadinanza e promuovere la cultura del dono del sangue. Le celebrazioni prenderanno avvio il 26 febbraio 2026, data dell’anniversario di fondazione, con l’assemblea ordinaria annuale, la consegna delle benemerenze associative e una serata celebrativa. Accanto ai momenti istituzionali, il programma prevede incontri formativi, eventi culturali, iniziative divulgative e occasioni di confronto rivolte a diverse fasce della popolazione, con l’ obiettivo di sensibilizzare al valore del dono e rafforzare il rapporto diretto tra donatori e comunità.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondimenti su avis bergamo
Confcommercio, la Fipe celebra gli 80 anni dalla sua fondazione: premiato il presidente Denis Preite
La Provincia celebra 80 anni dalla sua ricostituzione
La Provincia di Caserta celebra con entusiasmo gli 80 anni dalla sua ricostituzione, un traguardo importante che ha visto una grande partecipazione e coinvolgimento delle scuole locali.
Ultime notizie su avis bergamo
Avis, 567 benemerenze e un murale: «Donare il sangue resti un gesto gratuito»Con il motto «Doniamo in gruppo!», Avis ha celebrato la «Giornata mondiale del donatore di sangue» chiamando a raccolta soci, volontari e rappresentanti istituzionali per continuare a promuovere un ... ecodibergamo.it
Avis Bergamo: «Donazioni di sangue in calo nei primi 5 mesi». Ma va meglio per il plasmaDove prima c’era un muro liscio e bianco, ora ci sono dei volti. Insieme formano una figura più grande, un’unica persona che racchiude tutte le altre. Al loro fianco, una goccia di sangue rosso. bergamo.corriere.it
Lo sapevi AVIS è la più grande associazione del dono del sangue in Italia: le nostre donatrici e i nostri donatori contribuiscono in modo decisivo al raggiungimento dell’autosufficienza e alla tenuta del sistema sanitario nazionale. Ed è soprattutto grazie a loro - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.