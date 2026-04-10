Il nome Mediobanca fu deciso poco prima della sua nascita, in un periodo in cui l'istituto avrebbe potuto chiamarsi Unionbanca. La banca ha festeggiato gli ottant’anni dalla fondazione, che risale a diversi decenni fa a Milano. La scelta del nome rappresenta un momento di passaggio tra le intenzioni iniziali e il marchio che si è poi affermato nel tempo.

Milano, 10 apr.(Adnkronos) - Il nome Mediobanca fu scelto poco prima della fondazione dell'istituto, che in origine avrebbe dovuto chiamarsi Unionbanca. E' quanto emerge dalla documentazione di Piazzetta Cuccia. “Sin dal primo momento”, scrive Cuccia, l'iniziativa non fu vista da Mattioli “come un affare controllato dalla sola Comit, ma come un'impresa a cui avrebbero dovuto partecipare”, oltre alle tre Banche di Interesse Nazionale, che sottoscrissero effettivamente il capitale, anche “cinque Banche di diritto pubblico e la Banca d'America e d'Italia4”, insieme ad altri soci tra cui tre compagnie assicurative (Assicurazioni Generali, Ina, Ras) e la Bastogi, storica società finanziaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mediobanca: 80 anni dalla fondazione - l'origine del nome

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